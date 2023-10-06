Путин сообщил о скорой встрече с Мирзиёевым в Киргизии на саммите СНГ

Президент России заявил, что очень рад видеть в Москве коллегу из Узбекистана

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в ближайшее время примет участие в саммите СНГ в Киргизии, где встретится с коллегами, в том числе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Скоро увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане", - сказал глава российского государства на переговорах с Мирзиёевым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российский лидер в октябре планирует посетить Киргизию, встретиться там, в частности, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Представитель Кремля говорил, что даты поездки определены, но сообщать их пока преждевременно. 4 октября заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев говорил, что саммит СНГ пройдет 13 октября в Бишкеке. Также киргизская сторона ожидает, что 12 октября пройдет государственный визит Путина в Киргизию.

"Мы взаимодействуем активно на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская Организация Сотрудничества, СНГ", - обратился президент РФ к Мирзиёеву. "У нас есть взаимодействие и по другим весьма чувствительным направлениям", - констатировал Путин, предложив "поговорить об этом подробно в узком составе".

Глава российского государства признался, что очень рад видеть в Москве коллегу из Узбекистана. Говоря о взаимодействии двух стран, Путин обратил внимание на гуманитарные связи, напомнив о недавнем успешном представлении национального балета Узбекистана в Большом театре.