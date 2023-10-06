Правительство Воронежской области в связи с СВО создало блок региональной безопасности

В регионе также появился контрольный блок

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Воронежской области создало в своем составе блок региональной безопасности для решения задач, возникающих в связи с проведением специальной военной операции (СВО), обеспечением безопасности региона, а также реагированием на введенные экономические санкции. Об этом сказал в ходе брифинга в прямом эфире губернатор региона Александр Гусев.

"Есть существенные изменения по блокам <...> Появляются два новых блока в правительстве: это блок региональной безопасности, это будет [в его главе] заместитель председателя правительства, который будет подчиняться через первого заместителя губернатора - губернатору, он не будет в составе правительства <...> и блок контрольный, здесь тоже будет заместитель председателя правительства, в этом блоке будут все контрольные функции, которые сейчас разбросаны по нашим исполнительным органам власти", - сказал он.

Гусев отметил, что в руководстве области появились три ключевые фигуры. "Это первый заместитель губернатора - руководитель аппарата, это первый заместитель председателя правительства - сейчас эти должности разведены, а раньше это была фактически одна должность - и третья: заместитель губернатора по региональной политике <...> У первого заместителя председателя правительства в подчинении будут все остальные заместители председателя правительства, мне кажется, это правильный шаг в условиях, когда мы имеем на сегодня серьезные дополнительные задачи, которые возникли с проведением специальной военной операции, с обеспечением безопасности территории, с реагированием на экономические санкции и те сложности, которые в связи с этим возникают", - сказал Гусев.

В пятницу депутаты Воронежской областной думы одобрили во втором чтении поправки к Уставу области, по которым в регионе введены должности первого заместителя губернатора Воронежской области в числе заместителей губернатора, а также министров Воронежской области и полномочного представителя губернатора Воронежской области при федеральных органах госвласти РФ. Депутаты согласовали на сессии на должность первого заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области кандидатуру Сергея Трухачева. Заместителем губернатора по региональной политике стал бывший глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.