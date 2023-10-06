Мишустин представил Мирзиёеву цифровые подходы к госуправлению в РФ

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что внутри каждого нацпроекта запланировано определенное количество мероприятий, каждое из них оцифровано "с точки зрения того, что это за мероприятие и чем оно должно закончиться"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву информационную платформу управления государственными процессами, а также автоматизированные системы мониторинга национальных целей, проектов и госпрограмм и другие сервисы. Встреча Мишустина и Мирзиёева прошла в координационном центре правительства РФ.

"Цель сегодня - ознакомить наших уважаемых друзей, уважаемого президента [Узбекистана] с основными подходами государственного управления, которые мы в течение нескольких лет привели, скажем так, в определенный порядок и сделали систему государственного администрирования в России", - сказал глава кабмина РФ.

Говоря о платформе, он пояснил, что эта система служит для властей ориентиром в национальных проектах. "Мы собрались, человек 70-80, и подумали о том, какова цель и функции правительства", - рассказал Мишустин, отметив, что о результатах обсуждений было доложено президенту РФ Владимиру Путину. "Попросили еще раз посмотреть на национальные цели до 2030 года. В результате очень серьезных месячных дискуссий, это было в 2020 году перед пандемией, у нас [были определены] пять национальных целей, которые президент озвучил: это сохранение и благополучие людей, возможность для самореализации, успешное предпринимательство и эффективный труд, комфортная и безопасная среда и цифровая трансформация", - продолжил глава российского кабмина.

Дальше, по его словам, был проведен анализ национальных проектов. "Фактически национальные проекты в тот момент так или иначе не совсем достигали к 2024 году своих целей. Мы сделали объективную работу над этим", - поделился Мишустин.

По его словам, платформа позволяет посмотреть любой из нацпроектов и оценить его выполнение. "Это можно сделать пообъектно, можно сделать по проекту и так далее", - добавил премьер.

Как сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко, внутри каждого нацпроекта запланировано определенное количество мероприятий, каждое из них оцифровано "с точки зрения того, что это за мероприятие и чем оно должно закончиться". "И дальше система автоматом сверяет: сделано - не сделано. И в режиме реального времени можно видеть процесс выполнения", - рассказал он.