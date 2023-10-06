Посол РФ выразил недоумение МИД Австрии из-за вызова на фоне обвинений в обстреле

Дмитрий Любинский подчеркнул, что российские ВС, в отличие от украинских, не наносят удары по гражданским объектам

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский "выразил недоумение" МИД Австрии из-за вызова на фоне обвинений в адрес России в "ракетном обстреле" в Харьковской области.

Любинский сообщил, что 6 октября его пригласили на беседу к генсекретарю МИД Австрии Николаусу Маршику, который зачитал текст жесткого заявления в связи с "ракетным обстрелом" в Харьковской области. "Со своей стороны выразил недоумение уже самим фактом срочного вызова роспосла в МИД на основе лишь голословных обвинений президента Украины в адрес России", - говорится в комментарии дипломата.

Он подчеркнул, что, в отличие от украинских, российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам.

"Как уже отмечено в комментарии посольства, бесчисленные, практически ежедневные обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры на Донбассе, при которых гибнут десятки мирных жителей, почему-то остаются без какой-либо реакции со стороны Вены. Как и, к примеру, недавние рукоплескания Зеленского с [канадским] премьером [Джастином] Трюдо в парламенте Канады 98-летнему укронацисту", - сказал он.

Посол добавил, что на Валдайском форуме президент России Владимир Путин говорил, что война на Донбассе идет уже десятый год, но на Западе никто "не плачет по погибшим от рук Киева детям". Любинский указал, что подходы австрийского руководства еще раз подтверждают сказанное.

МИД Австрии ранее сообщил, что вызывает посла России из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Комментируя произошедшее в селе Гроза, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные РФ не наносят ударов по гражданским объектам.