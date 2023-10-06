Делегация РФ в СПЧ ООН напомнила о давних и тесных узах дружбы России с Африкой

Представитель делегации Ольга Опанасенко отметила, что Россия с большим уважением относимся к суверенитету африканских государств

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия с уважением относится к суверенитету стран Африки, считая искоренение последствий колониализма ключевым элементом в борьбе с системным расизмом. Об этом российская делегация заявила на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Тесные узы дружбы и солидарности с народами Африканского континента у нас сложились еще в эпоху их освобождения от колониального гнета. Тогда СССР на практике поддержал африканских друзей в их естественном стремлении быть независимыми", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Ольга Опанасенко. "Мы с большим уважением относимся к суверенитету государств Африки, их неотъемлемому праву самим определять пути своего развития", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, в России считают "искоренение долговременных последствий рабовладения, колониализма, геноцида и апартеида ключевым элементом в борьбе с системным и структурным расизмом". "Поддерживаем призыв к конкретным действиям для повышения осведомленности об исторических событиях и наследии колониализма и порабощения, а также ликвидации всех форм системной расовой дискриминации", - сказала представитель делегации РФ.

В Москве считают "своевременной инициативу создания международного фонда для реституции и возвращения культурных ценностей и артефактов, вывезенных из Африки и Америки, которые можно было бы использовать для создания музеев и других форм увековечивания памяти", резюмировала она.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.