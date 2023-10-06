Парламентарии предложили штрафовать за отказ предоставлять услуги без биометрии

Размер штрафа может составить до 25 тыс. рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сенаторы и депутаты разработали законопроект, которым в том числе предлагается ввести штрафы до 25 тыс. рублей или дисквалификацию на полгода для должностных лиц и сотрудников МФЦ за отказ предоставлять услуги гражданам, не желающим проходить биометрическую идентификацию. Об этом ТАСС сообщила один из авторов документа, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Кодекс РФ об административной ответственности предлагается дополнить новыми составами, устанавливающими наказание за отказ в предоставлении государственных или муниципальных услуг в связи отказом заявителя от прохождения идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных", - сказала она. Законопроектом устанавливается наказание в виде штрафа для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления или органов государственных внебюджетных фондов России в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей либо дисквалификации сроком на шесть месяцев, для работников многофункциональных центров и иных организаций, сотрудников Росреестра - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей либо дисквалификации на такой же срок.

Кроме того, за неправомерный отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с таким же отказом потребителя проходить идентификацию и с использованием его биометрических персональных данных предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

В настоящее время законодательство предусматривает наказание только за отказ в заключении договора с потребителем, если он не желает представлять свои персональные данные. Максимальное наказание для должностных лиц за это составляет до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - до 50 тыс. рублей.

Как рассказала Рукавишникова, концепция законопроекта поддержана правительством, он будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Авторами инициативы также выступили первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.