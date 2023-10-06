6 октября, 15:01,
обновлено 6 октября, 15:25
Военная операция на Украине

Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию вокруг стамбульских договоренностей

Сергей Вершинин и Мехмет Самсар также подняли вопрос о попытках продвижения Киевом "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили на встрече ситуацию вокруг стамбульских договоренностей.

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"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг заключенных 22 июля 2022 г. стамбульских договоренностей", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей по просьбе посла Турции.

В ведомстве также указали, что стороны в ходе беседы затронули вопрос о попытках продвижения Киевом "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на укрепление диалога в интересах двух стран по широкому кругу многосторонних вопросов, а также по региональным сюжетам на повестке дня ООН", - заключили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе турецкого посла, завершающего свою миссию в Москве. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВершинин, Сергей ВасильевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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