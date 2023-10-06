Замглавы МИД РФ и посол Турции обсудили ситуацию вокруг стамбульских договоренностей

Сергей Вершинин и Мехмет Самсар также подняли вопрос о попытках продвижения Киевом "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили на встрече ситуацию вокруг стамбульских договоренностей.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг заключенных 22 июля 2022 г. стамбульских договоренностей", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей по просьбе посла Турции.

В ведомстве также указали, что стороны в ходе беседы затронули вопрос о попытках продвижения Киевом "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на укрепление диалога в интересах двух стран по широкому кругу многосторонних вопросов, а также по региональным сюжетам на повестке дня ООН", - заключили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе турецкого посла, завершающего свою миссию в Москве.