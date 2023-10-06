Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции в Москве ситуацию вокруг Украины

В российском дипведомстве добавили, что на встрече также были затронуты некоторые аспекты двусторонней повестки дня

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром актуальную ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса в продолжение дискуссии по данной тематике на круглом столе в Москве в середине сентября этого года для послов ряда государств", - указали в министерстве.

В дипведомстве добавили, что на встрече также были затронуты некоторые аспекты двусторонней повестки дня.