6 октября, 15:05,
обновлено 6 октября, 15:40
Военная операция на Украине

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции в Москве ситуацию вокруг Украины

В российском дипведомстве добавили, что на встрече также были затронуты некоторые аспекты двусторонней повестки дня

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром актуальную ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о положении дел вокруг украинского кризиса в продолжение дискуссии по данной тематике на круглом столе в Москве в середине сентября этого года для послов ряда государств", - указали в министерстве.

В дипведомстве добавили, что на встрече также были затронуты некоторые аспекты двусторонней повестки дня. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на УкраинеГалузин, Михаил Юрьевич
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