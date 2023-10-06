6 октября, 15:24,
обновлено 6 октября, 15:43

Путин с Мирзиёевым и Токаевым примет участие в запуске поставок газа из РФ

© ТАСС/ Ruptly

Глава российского государства сообщил, что торжественная церемония по этому случаю пройдет 7 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о предстоящем начале поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Глава российского государства сообщил, что торжественная церемония по этому случаю пройдет 7 октября с участием руководителей всех трех стран.

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"Завтра мы вместе с [президентом Узбекистана] Шавкатом Миромоновичем [Мирзиёевым] и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан", - сказал Путин журналистам по итогам российско- узбекистанских переговоров.

Он подчеркнул, что такие поставки начинаются "впервые за всю историю существования этих транспортных систем, никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
© Информационное агентство ТАСС
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