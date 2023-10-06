Путин и Мирзиёев осудили любые действия по осквернению святынь

Президенты РФ и Узбекистана считают недопустимым использование спорта в политических целях

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев выступают против искажения истории, осуждают любые действия по осквернению святынь и считают недопустимым использование спорта в политических целях. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны осуждают любые действия, направленные на осквернение религиозных объектов, священных книг и святынь, мест отправления культа и захоронений, независимо от места их нахождения, обеспечивают беспрепятственный доступ к ним, не допускают их уничтожение и актов вандализма в их отношении", - говорится в документе. Россия и Узбекистан намерены также приложить усилия в международных организациях "по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотру итогов Второй мировой войны в целях недопущения принижения значения победы в ней народов СССР".

Что касается спорта, то Путин и Мирзиёев заверили в продолжении поощрения контактов в этой сфере, а также заявили о недопущении "любых видов дискриминации, бойкотов и использования спортивных мероприятий в политических целях".

"Стороны осуждают любые акты дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности во всех ее формах и проявлениях", - говорится также в заявлении лидеров. Россия и Узбекистан намерены в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами "принимать эффективные меры в области защиты прав человека и основных свобод, борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, особенно в утверждении принципов терпимости, недискриминации и уважения этнического, религиозного и культурного многообразия и в предупреждении распространения экстремистских, расистских и ксенофобских идей и движений".

В заявлении говорится и в целом о намерении двух стран укреплять многоплановое взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.