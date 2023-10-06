6 октября, 15:42

"Единая Россия" приостановила членство в партии арестованного мэра Кизилюрта

Суд заключил Магомеда Магомедова под стражу по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Дагестанское отделение "Единой России" приостановило членство арестованного главы Кизилюрта Магомеда Магомедова, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения партии.

"Членство приостановлено. Решение приняло местное отделение партии", - сказала собеседница агентства. По ее словам, членство приостановлено согласно уставу партии в связи с возбуждением против Магомедова уголовного дела.

В среду Басманный суд Москвы заключил Магомедова под стражу до 2 декабря по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Магомедов возглавил Кизилюрт в мае 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана. 

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