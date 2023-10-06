Россия и Узбекистан договорились тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития и тесного взаимодействия компетентных органов в вопросах противодействия угрозам, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан будут продолжать развивать сотрудничество и тесно взаимодействовать в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны заявляют, что в целях обеспечения безопасности и стабильности двух стран в центре внимания будут оставаться противодействие терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, трансграничной организованной преступности, торговле людьми и экономическим преступлениям. Стороны подчеркивают необходимость дальнейшего развития и тесного взаимодействия компетентных органов в вопросах противодействия данным угрозам", - сказано в тексте документа.