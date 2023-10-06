Путин назвал близкими позиции РФ и Узбекистана по региональным и глобальным вопросам

Глава государства выразил признательность узбекистанскому коллеге за продуктивную совместную работу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан успешно работают в международных форматах, позиции стран по актуальным вопросам близки, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Что касается состоявшегося обсуждения региональных и глобальных проблем, то позиции России и Узбекистана по ним во многом близки или, как говорят дипломаты, совпадают. Наши страны координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН. Конечно, в тесной взаимосвязи на площадках СНГ и ШОС", - сказал Путин.

Он выразил признательность президенту Узбекистана за продуктивную совместную работу. "Убежден, что состоявшиеся сегодня переговоры послужат дальнейшему укреплению всего комплекса всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов наших стран", - отметил президент России.

Культурно-гуманитарные связи

Путин рассказал, что большое внимание на переговорах в числе прочего было уделено сотрудничеству стран в культурно-гуманитарной сфере, приоритетное внимание было уделено и вопросам образования. "Констатировано, что успешно реализуется совместный проект "Класс", нацеленный на повышение качества преподавания в Узбекистане русского языка и общеобразовательных предметов на нем. В школы Узбекистана направляются российские учителя, ведется также переподготовка узбекистанских педагогов. С российской стороны подчеркнута готовность и далее обеспечивать широкие возможности для получения молодежью из Узбекистана российского высшего образования", - перечислил российский лидер.

Отдельно он выразил благодарность узбекистанскому руководству за поддержку проведения в 2023 году в республике международного проекта "Русские сезоны".