РФ и Узбекистан продолжат работать над достижением мира в Афганистане

Отмечается, что основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан продолжат прилагать усилия и способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров стран. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

"Приоритетное внимание будет уделяться достижению мира и стабильности в Афганистане, что в полной мере отвечает интересам безопасности и развития Центральной Азии и соседних регионов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН.