6 октября, 15:58

РФ и Узбекистан продолжат работать над достижением мира в Афганистане

Отмечается, что основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан продолжат прилагать усилия и способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, говорится в заявлении по итогам переговоров лидеров стран. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

"Приоритетное внимание будет уделяться достижению мира и стабильности в Афганистане, что в полной мере отвечает интересам безопасности и развития Центральной Азии и соседних регионов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что основную координирующую роль в международном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе по вопросам восстановления экономики этого государства, улучшения благосостояния его населения, должна играть ООН. 

Теги:
АфганистанУзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация