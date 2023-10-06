Клишас выступил против идеи создания аналога ЕСПЧ в рамках БРИКС

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству считает, что БРИКС - в первую очередь экономическое объединение, поэтому лучше "все-таки уходить от каких-то надгосударственных юридических структур"

ЧЕБОКСАРЫ, 6 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не поддерживает идею создания аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в рамках объединения БРИКС.

"Была <…> идея, что нам необходимо создать в рамках БРИКС некий аналог Европейского суда по правам человека. <…> Я являюсь активным противником этой идеи. <…> Там разные правовые системы, разное понимание [в странах] прав и свобод человека", - сказал Клишас в Чебоксарах на встрече со студентами юридического факультета Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

По его словам, БРИКС - в первую очередь экономическое объединение, поэтому лучше "все-таки уходить от каких-то надгосударственных юридических структур".

Клишас добавил, что проблемы с ЕСПЧ начались после того, как суд "стал толковать конвенцию" о защите прав человека и основных свобод, исходя из конъюнктурных соображений. "Когда европейский суд начал толковать конвенцию, исходя из каких-то текущих конъюнктурных, политических соображений, тогда у нас начались действительно с ним проблемы. <…> Причем толковать так, что в некотором смысле от содержания конвенции, которую Российская Федерация когда-то подписывала, уже ничего не осталось", - пояснил Клишас.