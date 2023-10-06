Путин и Мирзиёев выступили против нарушений со стороны органов международного правосудия

Президенты РФ и Узбекистана назвали недопустимыми и подлежащими осуждению "действия по поддержке неконституционной смены власти в суверенных государствах"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев выступают против нарушений в деятельности органов международного правосудия и контроля. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны осуждают тенденцию злоупотребления международными механизмами разрешения споров между государствами в конъюнктурных политических интересах, выступают против того, чтобы органы международного правосудия и международного контроля осуществляли свою деятельность в нарушение общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.

Путин и Мирзиёев назвали недопустимыми и подлежащими осуждению "действия по поддержке неконституционной смены власти в суверенных государствах, а также попытки вмешательства третьих сил в двусторонние и внутрирегиональные дела в целях оказания политического и экономического давления".

РФ и Узбекистан выразили приверженность международному праву и координирующей роли ООН "как единственной универсальной международной структуры, способствующей решению проблем и согласованию интересов ее государств-членов на основе общепризнанных принципов и норм международного права".

В совместном заявлении лидеров говорится также о сотрудничестве двух стран в обеспечении биологической безопасности и приоритете неукоснительного соблюдения конвенции о запрете биологического оружия. Что касается противоэпидемических мер, то стороны указали на важность проведения совместных исследований и активного взаимодействия в борьбе с инфекциями.