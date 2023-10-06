Делегация РФ в СПЧ ООН назвала дискриминацию русских в ЕС "детонатором вражды"

Постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что дискриминационная политика властей стран ЕС в отношении своего русского и русскоязычного населения приобрела расистский характер

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Дискриминационная политика властей стран ЕС в отношении своего русского и русскоязычного населения приобрела расистский характер и становится "детонатором вражды". Об этом заявил на 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве член российской делегации, постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Дискриминационная политика властей стран Европейского союза в отношении своего русского и русскоязычного населения приобрела очевидный расистский характер и становится детонатором вражды, возбудителем межнациональной ненависти и возрождения нацизма", - отметил Мурадов, его выступление транслировалось на заседании в видеозаписи. Он подчеркнул, что "к этому добавляются незаконные по своей природе односторонние принудительные меры, введенные Западом сначала против Крыма и его жителей, а потом против России в целом и всех ее граждан".

Имеется "немало примеров и культурно-гуманитарной дискриминации". В странах, где до трети населения составляют русские и русскоязычные, "вопреки международным конвенциям и рекомендациям органов ООН властями искусственно подогревается ненависть к русскому языку и всему русскому". Язык исключен из системы государственного образования, уничтожаются библиотеки, сжигаются книги на русском языке, что "возвращает эти страны в мрачную эпоху нацизма". "Ведется открытая политика террора против собственного русскоязычного населения, а борцы за его права томятся в тюремных застенках", - констатировал российский представитель.

"В очередной раз призываем верховного комиссара ООН по правам человека, профильные специальные механизмы Совета дать публичную и недвусмысленную оценку системной дискриминации русских и русскоязычных людей в странах Евросоюза", - резюмировал Мурадов.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.