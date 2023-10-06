Посла Кипра вызвали в МИД РФ из-за действий Никосии в отношении журналиста РФ

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова назвала поведение кипрских властей "шокирующим своей противозаконностью"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кипрский посол в Москве Кипрос Йоргаллис был вызван в МИД РФ из-за поведения властей республики в отношении российского журналиста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол", - указала она.

Власти Кипра попрали все обязательства в отношении работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства РФ, сообщила Захарова.