6 октября, 16:50,
обновлено 6 октября, 16:59
Военная операция на Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 13 октября

Оно состоится в 22:00 мск

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Россия запросила на 13 октября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"На предстоящей неделе Совбезу ООН предстоит вновь погрузиться в украинскую тематику, - отметил он. - Украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области. Оно назначено на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск - прим. ТАСС) в понедельник, 9 октября. Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 13 октября". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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