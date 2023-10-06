Путин: договоренности из заявления с Мирзиёевым дадут импульс отношениям РФ и Узбекистана

Как отметил президент России, стороны активно обсуждали экономическое взаимодействие двух стран

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зафиксированные в Совместном заявлении об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана договоренности придадут значительный импульс в совместной работе стран. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Принятое Совместное заявление об углублении стратегического партнерства России и Узбекистана нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, включая биологическую и информационную", - сказал глава российского государства.

Президент отнес в "актив визита" пакет документов и контрактов, которые были подписаны на уровне ведомств и компаний России и Узбекистана. Путин проинформировал, что в ходе визита лидеры активно обсуждали экономическое взаимодействие стран. "Была продемонстрирована обоюдная готовность к его дальнейшему углублению и диверсификации", - указал глава государства.

"Нужно отметить, что Россия и Узбекистан из года в год последовательно наращивают взаимную торговлю", - обратил внимание Путин. По его информации, в прошлом году товарооборот увеличился более, чем на 1/4 от общего объема. Россия является крупнейшим торговым партнером республики. "И в нынешнем году рост встречных экспортно-импортных операций продолжился. За первые семь месяцев вырос почти на 15%", - подчеркнул глава российского государства. По его словам, если страны продолжат осуществлять совместную работу, то рост будет "гораздо более значительный".

Президент отметил, что российские капиталовложения в Узбекистане превысили $13 млрд. Уже прорабатываются порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в $28 млрд. Также, как обратил внимание Путин, страны активно переходят на национальные валюты в расчетах и выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Он привел в пример, что доля рубля в сделках по итогам 2022 года достигла 27,5% и продолжают расти. Как пояснил Путин, предметно всеми этими вопросами занимается совместная комиссия на уровне глав правительств, а также межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.