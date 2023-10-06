Клишас: изменения в Конституции РФ в будущем могут быть связаны с развитием технологий

В том числе это касается криптовалюты, беспилотников и искусственного интеллекта, а также их регулирования с точки зрения прав человека, отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

ЧЕБОКСАРЫ, 6 октября. /ТАСС/. Изменения российской Конституции в будущем могут быть связаны с развитием новых технологий, включая криптовалюту, беспилотники и искусственный интеллект, а также их регулированием с точки зрения прав человека. Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ходе рабочей поездки в Чувашию.

"Мы должны будем найти конституционные, то есть имеются в виду достаточно прочные основания для развития тех сфер, отраслей и технологий, которые сейчас находятся только в зачаточном состоянии. Это и будет определять будущее в том числе Конституции [России]", - отметил Клишас на встрече со студентами юридического факультета Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, отвечая на вопрос о будущем российской Конституции.

В качестве примера он привел развитие рынка криптовалют, внедрение искусственного интеллекта и беспилотного управления транспортными средствами. Он отметил, что пока есть только общее представление о дальнейшем развитии новых технологий. "Мы должны дать возможность новым технологиям, новым отраслям, которые появляются, развиваться естественным образом <…> и регулировать это только тогда, когда это затрагивает непосредственно права человека", - считает глава комитета.

По его словам, это не означает, что Конституция России будет регулярно редактироваться. "Достаточно, если Конституционный суд будет формулировать в своих решениях то, что позволит нам применять устоявшиеся, понятные для нас правовые институты к этим новым сферам, которые будут появляться", - пояснил Клишас.