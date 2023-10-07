Захарова прокомментировала слова главы ЕК о приеме в Евросоюз на основании заслуг

Официальный представитель МИД России заявила, что теперь страны могут вступить в ЕС только на ниве русофобии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Членство в Евросоюзе теперь можно приобрести лишь заслугами в русофобии. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что решения о приеме новых стран в ЕС будут приниматься только на основании их заслуг.

"То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии", - написала она.