Путин в 20-й раз встретит день рождения на президентском посту

Российскому лидеру исполняется 71 год

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Главе государства исполняется 71 год.

В этом году праздник, который президент на высшем государственном посту отмечает уже в 20-й раз, выпал на выходной день, но у Путина он будет рабочим: российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Как подчеркнул в пятницу сам российский лидер, такие поставки начинаются "впервые за всю историю существования этих транспортных систем, никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся".

О празднике

Само празднование у Путина проходит обычно в кругу близких. По мнению президента, именно так лучше начинать "персональный" год каждому человеку "вне зависимости от служебного положения". Лишнего внимания к этой теме Путин старается избегать. "Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события - нескромно", - говорил он.

Тем не менее обычно Путину с самого утра начинают поступать поздравительные телеграммы и звонки. Иногда только за первую половину дня у него проходит больше десятка международных разговоров, в которых, помимо поздравлений, есть место и актуальным рабочим вопросам. К президенту РФ в этот день могут и лично приезжать лидеры стран, с которыми у России теплые отношения. Так, в прошлом году 7 октября на малой родине российского лидера, в Санкт-Петербурге, прошел неформальный саммит СНГ.

Бали, тайга и хоккей

Чаще всего за время работы на посту президента (в 2000-2008 годы и с 2012 года), а также в бытность премьер-министром (в 1999 году и в 2008-2012 годах) Путин встречал день рождения на родине, обычно в Москве или Петербурге. Были редкие исключения: так, полувековой юбилей Путин отметил в Кишиневе, где в этот день в 2002 году проходил саммит СНГ, а 61 год президенту РФ исполнился во время саммита АТЭС на Бали в 2013-м.

В 2014 году Путин впервые за все время работы на президентском посту взял в свой день рождения выходной. И улетел в тайгу. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин находился "в 300-400 км от ближайшего жилья", так что условия не были "стационарными". Потом российский лидер еще не раз выбирал именно Сибирь местом для краткого отпуска.

В 2015 году Путин, увлекшийся за несколько лет до этого хоккеем, отметил 63-летие на льду, приняв участие в матче между командами Ночной хоккейной лиги "Звезды НХЛ" и "Сборная НХЛ".

Возрастной паритет

По меркам мировой арены возраст Путина - "золотая середина" для политика. Например, американский президент Джо Байден в ноябре встретит 81-й день рождения. Есть лидеры стран и старше.

В СНГ же главы государств "близки или почти совпадают" не только по ключевым взглядам, но и по возрасту. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон "опередил" Путина всего на два дня, отпраздновав 71 год 5 октября. Токаеву исполнится столько же в следующем мае.

К тому же поколению принадлежат и многие другие лидеры Содружества. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко - 69 лет, Мирзиёеву - 66, лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву - 61. Среди самых молодых политиков СНГ - президент Киргизии Садыр Жапаров (54 года), премьер Армении Никол Пашинян (48), руководитель Туркмении Сердар Бердымухамедов (42).

Схожая ситуация и в "Большой двадцатке". Премьер Индии Нарендра Моди на несколько лет старше Путина, а лидер КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кисида - чуть младше.

ТАСС о Путине

За последние 30 с лишним лет ТАСС только на главной своей ленте упомянул Путина около 400 тыс. раз. Впервые он появился в новостях агентства задолго до президентского поста - в октябре 1991 года. Тогда Путин, возглавляя Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, участвовал во встрече Михаила Горбачева с председателем бундесрата ФРГ, бургомистром Гамбурга Хенингом Фошерау (Германия занимает особое место в путинской биографии - в ГДР он проработал с 1985 по 1990 годы, знание немецкого время от времени демонстрирует до сих пор и, как отмечал президент на последнем "Валдае", количество друзей в Германии у него только растет).

Со временем число упоминаний Путина росло в геометрической прогрессии, и уже почти четверть века он остается ньюсмейкером №1. Такую же позицию президент занимает и в рейтингах общественного мнения. По данным последнего опроса ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту РФ составляет 77%.