Володин поздравил Путина с днем рождения

Спикер Госдумы отметил, что ответом на действия США и ЕС должна быть консолидация вокруг президента России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ответом на действия США и ЕС, желающим развалить РФ, должна быть консолидация общества вокруг главы государства Владимира Путина. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с днем рождения в адрес главы государства.

"Неслучайно Вашингтон и Брюссель, желая развалить Российскую Федерацию, остановить ее развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту. Мы все это должны понимать: наш ответ - консолидация общества вокруг Владимира Владимировича Путина", - написал Володин в Telegram-канале.

Он также отметил, что до того, как Путин стал главой государства, в стране была "разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала".

"Владимир Владимирович спас Россию, сделал ее сильной", - отметил председатель Госдумы, пожелав Путину счастья и здоровья.

Путин отмечает 7 октября день рождения. Главе государства исполняется 71 год. В 2023 году праздник на высшем государственном посту он отмечает уже в 20-й раз.