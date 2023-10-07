Посольство РФ не получало данных о пострадавших россиянах после обстрелов в Израиле

Российские дипломаты пристально следят за ситуацией, сообщили в диппредставительстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Сообщения о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа отсутствуют, российские дипломаты пристально следят за ситуацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве.

"По состоянию на 11:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что всем, кто находится в Израиле, в сложившейся ситуации необходимо следовать указаниям местных властей. "Всем гражданам рекомендуется соблюдать указания Командования тыла Израиля, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.