Медведев: США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах

Зампред Совбеза России заявил, что конфликт Израиля и Палестины длится десятилетия, и Америка "там ключевой игрок"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только гражданская война в США сможет остановить "маниакальную страсть Америки" разжигать конфликты на всей планете.

В Telegram-канале политик прокомментировал обострение между Израилем и Палестиной, отметив, что "начало боестолкновений в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать". "Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - указал Медведев.

При этом он обратил внимание, что "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".

"Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США", - заключил замглавы СБ.

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром в субботу со стороны сектора Газа. Сигналы тревоги непрерывно звучат с 06:30 во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. ХАМАС утверждает, что по территории Израиля выпущено уже 5 тыс. ракет.

Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.