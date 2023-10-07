Слуцкий заявил, что отмена визовых льгот будет ответом на недружественные шаги Европы

Поправки вносятся в закон, приостанавливающий действия отдельных положений шести международных договоров России с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Законопроект, отменяющий льготы при оформлении российских виз для нескольких категорий граждан Европы, является ответной мерой на недружественные шаги европейских государств. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Законопроект актуальный и является ответной мерой на недружественные шаги европейских государств по снятию визовых преференций. Затягивать с его рассмотрением не будем", - сказал парламентарий.

Законопроект внесен в Госдуму правительством в пятницу. Поправки вносятся в закон, приостанавливающий действия отдельных положений шести международных договоров РФ с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Закон был принят в 2022 году, он вводит ограничения на безвизовый въезд дипломатов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из соответствующих стран. Соответствующие нормы прописываются во всех шести соглашениях об упрощении выдачи виз гражданам РФ и соответствующих стран.

В частности, действующие нормы приостанавливают положения о том, что от уплаты визовых сборов освобождаются члены официальных делегаций, которые на основании официального приглашения принимают участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или других мероприятиях, проводимых межправительственными организациями, а также члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

Законопроект предлагает расширить эту норму и в каждом из договоров приостановить действие статьи, касающейся в том числе освобождения некоторых лиц от уплаты визовых сборов. Если новые нормы будут приняты, уплачивать визовые сборы также должны будут близкие родственники граждан РФ и соответствующих стран, проживающие на территории одного из государств, школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку, инвалиды и сопровождающие их лица. Кроме того, уплачивать визовые сборы также будет необходимо лицам, отправляющимся в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника, участникам молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающим их лицам, участникам научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в университетских и других программах обмена, а также участникам официальных программ обмена между породненными городами. По действующим нормам все эти категории граждан освобождены от уплаты визового сбора.

Законопроект также приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в €35. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, нововведение подразумевают, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года. "На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза", - указывали авторы инициативы.