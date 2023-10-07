Собянин поздравил Путина с днем рождения

Мэр Москвы отметил, что что при помощи главы государства город преодолел множество вызовов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину отметил, что при помощи главы государства столица преодолела множество вызовов.

"Под Вашим руководством Россия и ее столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек", - написал мэр в своем официальном Telegram-канале, обращаясь к Путину, который 7 октября отмечает день рождения.

Собянин также пожелал главе государства "крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству".