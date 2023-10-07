Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Московской области поблагодарил президента России за поддержку в решении сложных вопросов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку в решении сложных вопросов.

"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с Днем рождения! <...> Мы в Подмосковье всегда чувствуем ваше участие и очень дорожим вашим доверием. Благодарны, что самые сложные вопросы, которые волнуют людей, каждую семью, находят поддержку у вас", - написал Воробьев в Telegram-канале.

Он пожелал президенту крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для страны целей.

"Дорожу тем, что являюсь частью вашей команды!" - заключил губернатор.