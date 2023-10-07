7 октября, 10:50,
обновлено 7 октября, 11:10
Палестино-израильский конфликт

В МИД России призвали Палестину и Израиль прекратить огонь

Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими государствами, сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами, призывает стороны конфликта прекратить огонь. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Это рецидив конфликта, длящегося 75 лет. Москва находится в контакте со всеми сторонами, в том числе и с арабскими странами. Мы призываем к немедленному прекращению огня и миру", - сказал он, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.

Богданов отметил, что мирный ближневосточный процесс необходимо начать на базе имеющихся международно признанных договоренностей.

"Мы призываем незамедлительно начать мирный процесс на базе имеющихся международно признанных договоренностей. Резолюции СБ ООН не выполнялись, работа ближневосточного "квартета" торпедирована, переговоры не проходили, вот и результат", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация