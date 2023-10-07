МИД России выразил озабоченность в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, РФ расценивает обострение конфликта как следствие невыполнения резолюций СБ ООН и блокирования Западом работы ближневосточного квартета

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия выражает серьезную озабоченность в связи с резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, - указала дипломат. - В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию в том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.

Захарова отметила, что Палестина и Израиль должны начать переговорный процесс, Россия призывает обе стороны отказаться от насилия и прекратить огонь.

"Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего, прочного и столь долгожданного мира на Ближнем Востоке", - отметила дипломат.

Дипломат отметила, что Россия расценивает масштабную эскалацию палестино-израильского конфликта как следствие невыполнения резолюций СБ ООН и блокирования Западом работы ближневосточного квартета.

"Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного квартета международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - говорится в комментарии.