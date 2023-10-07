Захарова: Швейцария выступает за безопасность в Европе "не вместе с Россией, а от нее"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва учтет в отношениях с Берном новую внешнеполитическую стратегию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Швейцарии выступают за обеспечение безопасности в Европе "не вместе с Россией, а от нее". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, документ (внешнеполитическая стратегия Швейцарии - прим. ТАСС) получился откровенно антироссийским. Швейцарские власти выступают за обеспечение безопасности на европейском континенте "не вместе с Россией, а от нее", - указала дипломат, комментируя одобрение правительством Швейцарии проекта стратегии внешней политики страны.

Захарова отметила, что представленная внешнеполитическая стратегия свидетельствует о движении Берна в фарватере недальновидной политики "коллективного Запада". "Швейцарские власти, по сути, признали и зафиксировали "на бумаге" демонтаж принципов "вечного нейтралитета", - добавила она.

Дипломат добавила, что РФ учтет в отношениях с Швейцарией новую внешнеполитическую стратегию Берна, где говорится о сведении к минимуму диалога с Москвой. "В документе признается, что Берн осознанно свел политдиалог с Москвой к минимуму. Что ж, это не наш выбор. <...> Безусловно, все это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии. Сделаем выводы и в проекции соответствия Женевы критериям действительно нейтральной международной дипломатической площадки", - говорится в комментарии Захаровой.