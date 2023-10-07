Замглавы МИД обсудил с китайским коллегой участие РФ в форуме "Один пояс - один путь"

Президент России Владимир Путин подтвердил намерение принять в этом мероприятии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и его китайский коллега Ма Чжаосюй обсудили подготовку участия РФ в международном форуме "Один пояс, один путь".

Третий международный форум "Один пояс - один путь" состоится в октябре. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение принять в нем участие.

"Андрей Руденко и Ма Чжаосюй предметно обсудили ряд вопросов двусторонней повестки с акцентом на подготовку российского участия в Третьем международном форуме "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества по линии диппредставительств РФ и Китая в государствах Северо-Восточной Азии, а также констатировали углубление доверительного политического диалога Москвы и Пекина.