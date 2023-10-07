Россия и Египет провели контакты по палестино-израильскому обострению

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов ранее указал на необходимость мирного ближневосточного процесса "на базе имеющихся международно признанных договоренностей"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Египет провели контакты по обострению в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Мы проводим контакты с арабскими странами. В том числе с таким важным региональным игроком как Египет", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее Богданов указал на необходимость мирного ближневосточного процесса "на базе имеющихся международно признанных договоренностей". "Резолюции СБ ООН не выполнялись, работа ближневосточного "квартета" торпедирована, переговоры не проходили, вот и результат", - констатировал замглавы МИД РФ.