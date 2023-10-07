Захарова прокомментировала выдворение собкора "Российской газеты" с Кипра

Оно стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выдворение корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка из Республики Кипр стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"Беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, которому предшествовала организованная спецслужбами операция по оказанию психологического давления на российского журналиста и его семью, завершившаяся жестоким избиением представителя СМИ с нанесением увечий, стало очередным звеном в скоординированной кампании "коллективного Запада" по тотальному подавлению в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации", - указала дипломат.