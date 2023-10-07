Путин в беседах с Алиевым и Пашиняном обсудил ситуацию вокруг Карабаха

Пресс-служба главы армянского правительства ранее сообщала, что лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся после вынужденного выхода армян из региона и несколько вопросов двусторонней повестки дня

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил в том числе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, который сегодня отмечает 71-летие, уже побеседовал со многими зарубежными лидерами.

"В ходе состоявшихся телефонных разговоров затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональная проблематика. В частности, в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном обсуждено развитие ситуации вокруг Карабаха", - сообщили в Кремле.

Ранее пресс-служба главы армянского правительства сообщала, что лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся после вынужденного выхода армян из Нагорного Карабаха и несколько вопросов двусторонней повестки дня.

9 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.