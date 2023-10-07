В МИД РФ заявили о дискредитации некоторых защищающих СМИ мировых структур

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, на Западе, "пытаясь всеми способами заглушить голоса несогласных", расписываются в своем бессилии перед правдой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Некоторые международные структуры, задача которых состоит в защите СМИ от произвола и равного доступа к информации, необратимо дискредитировали себя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом дипломат заявила, комментируя "продолжающиеся репрессии против российских СМИ и журналистов". "Удручающему положению дел потворствуют своим гробовым молчанием профильные международные структуры, главная задача которых как раз и заключалась в том, чтобы не допустить подобного произвола в отношении СМИ и обеспечить равный доступ к информации. Некоторые из таких структур в проявленных ими ангажированности и подобострастной готовности обслуживать интересы узкой группы стран в ущерб своему мандату окончательно перешли точку невозврата и дискредитировали свои институты", - говорится в комментарии Захаровой.

По ее словам, на Западе, "пытаясь всеми способами заглушить голоса несогласных", расписываются в своем бессилии перед правдой. "Наглой и двуличной политикой, исходящей из лицемерных интерпретаций основополагающих принципов демократии, властные круги стран неолиберального Запада наносят серьезный удар по собственной репутации и подрывают доверие к своим институтам со стороны общества", - резюмировала дипломат.