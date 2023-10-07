Кадыров предложил отменить выборы президента РФ на время СВО

По мнению главы Чечни, кроме Владимира Путина, другого человека, который мог бы защитить страну, сейчас нет

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции. Об он заявил в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу пожелать президенту здоровья и долголетия. Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну", - сказал Кадыров.

Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном. По данным властей, в ней приняли участие до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: "ВВП - щит и меч России!", "Сильный президент! "Сильная Россия", "вместе президентом!".