Эксперт: масштабы эскалации палестино-израильского конфликта превосходят предыдущие

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин считает, что ситуация в зоне конфликта по итогу все равно будет урегулирована

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Масштабы нынешней эскалации в зоне палестино-израильского конфликта превосходят предыдущие, это крупномасштабное обострение. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Сейчас более яркое, сильное и крупномасштабное обострение, поскольку уже даже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это уже не просто операцией контртеррористической, а реальной войной. Поэтому, конечно, сейчас масштабы того, что произошло, превосходят все предыдущие инциденты, включая и интифады, которые были в Палестине", - сказал он.

По мнению аналитика, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта по итогу все равно будет урегулирована. "Как показывает практика, любые военные действия все равно заканчиваются урегулированием. Бесконечной войны не бывает", - добавил он.

Фитин, говоря о последствиях эскалации, указал на вероятное возникновение рисков в виде "появления вокруг Израиля так называемых новых фронтов". "То есть, если ливанская "Хезбаллах" начнет операцию против Израиля. Если Иран неявно, но косвенно, так сказать, тоже будет подбрасывать полешки в этот костер", - пояснил эксперт.

Комментируя прошедшие контакты России и Египта по обострению в зоне палестино-израильского конфликта, аналитик отметил их традиционный характер, "поскольку Египет обычно играет роль посредника в любых обострениях между Палестиной и Израилем, особенно между ХАМАСом и Израилем". "Мы всегда выступаем за то, чтобы погасить этот костер. И Египет также выступает именно за это. В ходе предыдущих менее крупномасштабных столкновений это Египту удавалось, но в данном случае тоже будут пытаться. Разумеется, и мы поддерживаем Египет во всех его миролюбивых начинаниях", - заключил Фитин.