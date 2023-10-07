Слуцкий считает, что Запад несет ответственность за блокировку ближневосточного "квартета"

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, сбывается прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который предсказал, что к 2024 году "вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Западные страны несут ответственность за блокировку ближневосточного "квартета" в составе России, США, ЕС и ООН. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.

"Именно Запад несет ответственность за блокировку ближневосточного "квартета" в составе России, США, ЕС и ООН. Но в настоящий тяжелый момент только слепой не видит, сколь ужасающими для мировой цивилизации могут быть последствия обострения палестино-израильского кризиса, опасность которого на порядок выше украинского конфликта. Необходимо скорейшим образом остановить насилие и вернуть стороны за стол переговоров", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, сбывается прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который предсказал, что к 2024 году "вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке". "Пророчество, основанное на глубоком знании геополитических процессов и причинно-следственных связей, а также всех нюансов ближневосточной политики и включенности в нее западных игроков", - считает Слуцкий.

Он также отметил на фоне "долгого отсутствия" со стороны международных структур реакции на ситуацию "четкое и убедительное" заявление МИД России, выразившего "самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации" и подтвердившего "принципиальную и последовательную позицию о необходимости урегулирования исключительно политико-дипломатическими средствами".

"Тем самым Москва вновь - как это было и перед началом специальной военной операции - предупредила, что лучше решать проблемы, какими бы сложными они ни были, путем переговоров и компромиссов, а не с помощью оружия", - полагает глава думского комитета.

Слуцкий напомнил, что в декабре 2021 года "коллективный Запад" отвергнул российские инициативы по обеспечению неделимой безопасности. "Последствия всем известны. Сегодня мы вновь призываем к благоразумию, чтобы остановить эскалацию и возобновить посреднические усилия в рамках переговорного процесса по БВУ [ближневосточному урегулированию]", - подытожил он.