Главы МИД РФ и Египта призвали прекратить огонь в зоне конфликта Палестины и Израиля

Сергей Лавров напомнил Самеху Шукри о выдвинутых Москвой предложениях по активизации урегулирования

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри указали на необходимость незамедлительного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского дипведомства сообщении по итогам переговоров.

В МИД РФ отметили, что главы внешнеполитических ведомств "выразили глубокую озабоченность в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, которое уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения".

"Министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности", - указали в министерстве.

Также Лавров напомнил Шукри о выдвинутых Москвой предложениях по активизации палестино-израильского урегулирования. "Сергей Лавров напомнил о выдвинутых в последнее время российских инициативных предложениях по активизации консолидированных усилий заинтересованных сторон в интересах скорейшего достижения справедливого и надежного палестино-израильского политического урегулирования по двугосударственной формуле", - говорится в сообщении.