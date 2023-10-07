У посольства РФ нет данных о погибших или раненых россиянах в Израиле

Как отметил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов, небывалый уровень эскалации на Ближнем Востоке не дает оснований говорить об урегулировании в ближайшие дни

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил об отсутствии данных о погибших или раненых россиянах в стране.

"Пока у нас нет данных, нет таких сообщений о нанесенном вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Конечно, мы готовы и внимательно следим за обстановкой. Готовы будем оказать всяческую помощь. Обращения есть в консульский отдел посольства, о том, как сориентироваться в нынешней ситуации, будут ли отменены рейсы в международном аэропорту, будет ли эвакуация туристов - на эти вопросы мы отвечаем", - добавил Викторов.

Викторов добавил, что небывалый уровень эскалации на Ближнем Востоке не дает оснований говорить об урегулировании палестино-израильского конфликта в ближайшие дни.​​​​​​ "Прогноз - дело неблагодарное, но, к сожалению, действительно, беспрецедентное за последние много десятилетий обострение дает, в общем-то, плохие надежды рассчитывать в ближайшие дни на какое-то решение этого вопроса, потому что эскалация идет небывалая", - сказал он.