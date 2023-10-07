Проживающие в Газе россияне не обращались за помощью в представительство РФ

Пресс-секретарь российского представительства в Палестине Алия Зарипова уточнила, что речи об эвакуации граждан не идет

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Проживающие на территории сектора Газа граждане РФ не обращались за помощью в российское представительство в Палестине. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова, "пострадавших среди российских граждан нет".

"Непосредственно за помощью к нам не обращались, вместе с тем мы получили буквально два сообщения от наших граждан из сектора Газа, которые интересовались перспективами организации эвакуации из анклава", - сказала Зарипова. По ее словам, "на консульском учете находятся более 2 тыс. человек: суммарно на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в самом анклаве - более 1,2 тыс.".

"Проживающие в секторе Газа российские граждане, неоднократно испытавшие на себе последствия израильской агрессии в отношении анклава, прекрасно осведомлены о порядке действий при чрезвычайной ситуации. Экстренный номер представительства им также известен. Находимся в постоянном контакте с представителями нашей диаспоры там", - сообщила пресс-секретарь.

Зарипова уточнила, что "сейчас об эвакуации речи не идет". "Но если такая необходимость возникнет, мы сделаем для этого все, что нужно", - сказала она, уточнив, что "в мае-июне 2021 года после очередной эскалации такие мероприятия были успешно проведены".

Утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев получили ранения, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли по меньшей мере 200 человек, ранены более 1,1 тыс.