Медведчук: речь Путина на Валдайском форуме открыла новую страницу в мировой политике

Времени для понимания этого у западных политиков осталось немного, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме открыло новую страницу в мировой политике, и времени для понимания этого у западных политиков осталось немного. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Выступление президента на Валдайском форуме застало западную политику врасплох. Во-первых, такого от него не ожидали. Запад ждал угроз и громких заявлений, но получилось все значительно серьезнее, - отмечает Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим". - <...> Западу представили целую политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства".

По его мнению, президент поставил координаты новой политической эпохи, которая пришла на смену эпохе вестернизации. "Мир уже изменился, нравится это кому-то или нет, и как бы ни повернулась международная обстановка, она никогда не будет такой, как была вчера", - подчеркнул Медведчук. По его словам, если выразить речь Путина на Валдае одним словом, "то можно сказать, что он обосновано потребовал справедливости, причем справедливости не только для России, но и для всего мира в целом".

Вызов Западу президент считает необходимой мерой, поскольку иных средств для защиты чести и достоинства государства просто не осталось, указывает Медведчук, добавляя, что "западная система давно пошла вразнос и не подчиняется никаким правилам и законам, кроме сиюминутных выгод", поэтому Путин предлагает не подчиняться ей и строить свой мир своим умом.

"Отмена вестернизации и глобализации происходит потому, что Запад использовал этот процесс исключительно для обогащения своей политической и экономической верхушки. Вместо справедливого мира была выстроена пищевая цепочка, где США находятся наверху, а незападные страны выполняют роль подножного корма", - отмечает Медведчук, подчеркивая, что Россия не раз за свою историю такие схемы ломала.