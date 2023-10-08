Сенатор Климов анонсировал поездку российских парламентариев в Индию

Андрей Климов пояснил, что с "новыми индийскими парламентариями, которые получат мандаты, надо будет проработать детали" этой дорожной карты

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Российские парламентарии в скором времени нанесут визит в Индию в рамках работы "Парламентской двадцатки". Об этом сообщил в беседе с российскими журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

"У нас очень скоро предполагается парламентский визит в Индию в связи с "Парламентской двадцаткой". У нас есть устоявшиеся отношения по партийной и парламентской линии с Индией. Но есть одна особенность. В Индии к лету будут крупные выборы. Поэтому сейчас строить дорожную карту на годы вперед может быть контрпродуктивно. Намерения для этого есть и у нас, и у них, но надо дождаться окончания выборов", - сказал сенатор.

Климов пояснил, что с "новыми индийскими парламентариями, которые получат мандаты, надо будет проработать детали" этой дорожной карты. "Но намерения нам всем понятны. Мы должны вместе развивать БРИКС, ШОС, есть также серьезный набор двусторонних вопросов. Есть и сложные темы. Не во всем наши позиции одинаковые, но не потому, что мы не хотим договариваться. Просто подходы разные. Это все обсуждается", - сказал российский сенатор.

Говоря о Пхеньяне, он напомнил, что "отношения с КНДР возникли не вчера". "До пандемии и специальной военной операции я был с визитом в Пхеньяне. Там мы подписали протокол. Наметили дорожную карту. Но потом началась пандемия. Недавно же мы обсуждали вопросы сотрудничества в посольстве КНДР в Москве. У нас есть общие идеи и по линии правительства, и по парламентской, партийной", - сказал Климов.