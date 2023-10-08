Сенатор Климов прокомментировал предложение Кадырова об отмене выборов на период СВО

По мнению заместителя комитета СФ по международным делам, конституция должна оставаться главным ориентиром, но любой гражданин вправе вносить свои предложения

АНКАРА, 8 октября. /Корреспондент ТАСС Кирилл Жаров/. Конституция Российской Федерации должна оставаться главным ориентиром в вопросах проведения выборов, но граждане имеют право вносить свои инициативы. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сказал в беседе с российскими журналистами заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находящийся с визитом в Турции. Таким образом он оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения специальной военной операции.

"Есть конституция Российской Федерации, и она должна быть главным ориентиром. Конституцию никто менять не собирается, кажется. Наш президент большой специалист в области права. Он тщательно следит за тем, чтобы все было в рамках конституционных норм. И тут бы я поставил точку в этом вопросе", - сказал Климов.

Он, однако, добавил, что "Россия - свободная страна, и любой гражданин вправе вносить свои предложения", которые должны оцениваться в рамках принятого открытого политического процесса. "Такие инициативы могут поступать от любого гражданина. Тем более если это известный политик, это нормально. Вот Кадыров так считает", - добавил сенатор.

В субботу в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном Кадыров предложил "сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин", "или временно отменить выборы".