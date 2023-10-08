Посольству Израиля неизвестно, связывался ли Нетаньяху с Путиным на фоне эскалации

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил, что не располагает соответствующей информацией

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Посольство Израиля в Москве не обладает информацией о том, контактировал ли премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным после обострения палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

На вопрос, звонил ли Нетаньяху Путину на фоне текущей эскалации палестино-израильского конфликта, посол отметил, что не располагает соответствующей информацией. "Я не знаю", - сообщил глава диппредставительства Израиля.