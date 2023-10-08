Путин заявил, что на "Валдае" "не пытался никого учить", а доносил позицию РФ

Модератор форума Федор Лукьянов ранее в беседе с президентом в кулуарах сравнил его речь с выступлением "доброго учителя"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своем выступлении на Валдайском форуме 5 октября не пытался никого учить, но излагал позицию российского государства.

Как следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин, после завершения заседания клуба "Валдай" модератор форума Федор Лукьянов в беседе с президентом в кулуарах сравнил его речь с выступлением "доброго учителя".

"Я даже не пытался никого учить", - ответил Путин. "Я постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", - подчеркнул глава государства.

Юбилейная 20-я встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" прошла в четверг под девизом "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". В начале пленарного заседания Путин традиционно выступил с программной речью - она заняла чуть больше получаса. После этого глава государства еще три часа отвечал на вопросы модератора и участников клуба. Он, в частности, высказался о ходе СВО, будущем мировой политической и финансовой системы, ситуации в российской экономике.