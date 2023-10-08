Рогов заявил, что ВСУ могут оказаться в котле в районе Работино в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что ВС Украины на запорожском участке линии фронта сейчас проводят перегруппировку своих сил в условиях дефицита личного состава

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в котле в районе Работино в Запорожской области, заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Чтобы избежать негативного сценария, украинское командование предпринимает попытки расширить плацдарм.

"Украинскому командованию пришло понимание, что они [ВСУ] могут оказаться в котле на работинском участке [линии боевого соприкосновения]. Поэтому сейчас они пытаются расширить "горловину", где они зашли в сторону [села] Новопрокоповки. Горловину пытаются расширить на запад [от Работино] в сторону [села] Копани. Но пока безуспешно", - сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, ВСУ на запорожском участке линии фронта сейчас проводят перегруппировку своих сил в условиях дефицита личного состава. "Идет подвоз боевиков, зачастую мобилизованных из теробороны, - отметил он. - Эти люди не готовы вести боевые действия. Подразделения, которые находятся на этом участке, они не то что потрепаны, они зачастую представляют собой 20-30% от личного состава, который бросался к нам сюда".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.