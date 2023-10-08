Глава МИД РФ 9 октября проведет переговоры с генсеком ЛАГ

Сергей Лавров и Ахмед Абу аль-Гейт планируют уделить повышенное внимание арабо-израильскому конфликту, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник встретится с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в Москве, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В понедельник в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с генсеком ЛАГ", - указала она. "У нас насыщенная повестка дня, но с учетом драматической эскалации арабо-израильского конфликта этой теме будет уделено первоочередное внимание", - добавила дипломат.

Ранее на странице ЛАГ в соцсети Х (ранее Twitter), организация сообщила, что генеральный секретарь Ахмед Абу аль-Гейт отправился утром 8 октября с официальным визитом в Москву. В заявлении отмечается, что эта встреча состоится по приглашению главы МИД РФ.

По информации официального представителя генсека Джамаля Рушди, "программа визита включает в себя расширенную дискуссию с Лавровым по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы, в первую очередь продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа".